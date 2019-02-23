Претендентку на участие в «Евровидении» от Украины отчитали за гастроли по России
Певица Maruv (Анна Корсун) во время финального этапа отбора на международный конкурс песни «Евровидение-2019» от Украины отказалась отвечать на вопросы о своих гастролях в России.
Певица подчеркнула, что уже не раз рассказывала о российских гастролях в своих интервью.
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При этом Maruv отметила, что считает правильным отправлять на конкурс граждан Украины.
Ранее сообщалось, что участница отбора на «Евровидение» от Украины задумалась о смене гражданства.
В настоящее время на Украине проходит финальный этап отбора на международный конкурс песни «Евровидение-2019». «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.