Претендентку на участие в «Евровидении» от Украины отчитали за гастроли по России

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Певица Maruv (Анна Корсун) во время финального этапа отбора на международный конкурс песни «Евровидение-2019» от Украины отказалась отвечать на вопросы о своих гастролях в России.

Певица подчеркнула, что уже не раз рассказывала о российских гастролях в своих интервью.

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При этом Maruv отметила, что считает правильным отправлять на конкурс граждан Украины.

Ранее сообщалось, что участница отбора на «Евровидение» от Украины задумалась о смене гражданства.

В настоящее время на Украине проходит финальный этап отбора на международный конкурс песни «Евровидение-2019». «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.