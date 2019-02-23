Участница украинского отбора на «Евровидение» откажется от гражданства РФ

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Претендентка на участие в «Евровидении-2019» от Украины, участница группы Yuko Юлия Юрина, имеющая гражданство России, заявила о намерении отказаться от российского паспорта, передает РИА «Новости».

Он отметила, что знает о запрете на двойное гражданство на Украине, поэтому без проблем готова отказаться от российского паспорта.

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«Да, конечно, у меня есть желание получить украинское гражданство», — сказала Юрина.

«Евровидение» в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее сообщалось, что россиянка хочет представлять Украину на «Евровидении».

На Украине проходит финальный этап отбора на международный конкурс песни «Евровидение-2019». «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.