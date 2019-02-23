Умер «король голливудских мюзиклов»

Американский режиссер Стэнли Донен умер в Нью-Йорке от сердечного приступа на 95-м году жизни, сообщает The Chicago Tribune со ссылкой на его сына.

Донен родился в 1924 году в еврейской семье. В возрасте 16 лет он дебютировал как танцор в знаменитом мюзикле «Пол Джоуи». В 1950-х он сам поставил ряд успешных мюзиклов, включая «Королевскую свадьбу» и «Поющих под дождем». За последний он получил «Оскара» и «Золотой глобус».

Донен был одним из самых успешных американских музыкальных режиссеров, поэтому его часто называли «королем голливудских мюзиклов».