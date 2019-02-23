«Мозг отсутствует»: Пригожин о словах Серебрякова про Россию-агрессора

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Продюсер Иосиф Пригожин согласился, что каждый человек имеет право на собственное мнение, однако обвинил раскритиковавшего Россию актера Алексея Серебрякова в том, что у него «ум за разум» зашел. Свое мнение он выразил РЕН ТВ.

Ранее Серебряков заявил, что российские власти виновны в разжигании войн. В частности, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.

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Хотя Пригожин заверил, что «все имеют право на собственное мнение», он призвал «глубоко знать дело», имея в виду предмет высказывания. После этого продюсер заговорил о «других государствах», которые «совершили налеты» на «Ливию, Ирак, Сирию, другие государства».

«Мне кажется, ум за разум. Мозг отсутствует у людей, вот и все», — сказал Пригожин.

Он также предположил, что Серебряков не способен к «анализу».