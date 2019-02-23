Поклонская высказалась о скандале из-за слов претенденток на «Евровидение» о Крыме

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что скандал из-за высказывания украинских претенденток на «Евровидение» о принадлежности Крыма получился таким значительным из-за «украинских националистов и журналистов». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинские националисты и журналисты, которые ищут сенсаций, постоянно задают вопрос: «Чей Крым?», тем самым пытаясь поставить людей в неловкое положение», — сказала Поклонская.

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Она отметила, что те, кто пытается дать «объективный ответ», становятся объектами «общенародной» травли».

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко написал в своем твиттере, что «Евровидение» является частью «гибридной войны» России против Украины после высказываний сестер Опанасюк, украинских претенденток на участие в конкурсе, о принадлежности Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.