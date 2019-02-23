Дима Билан выступал в Петербурге с двумя переломами

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Певец Дима Билан в своем инстаграме признался, что выступал на концерте в Санкт-Петербурге 22 февраля с двойным переломом ноги.

По словам артиста, 18 февраля он поскользнулся на льду и сломал ногу, после чего врачи диагностировали двойной перелом. Билан также добавил, что ему должны были сделать срочную операцию, однако концерт он отменять не стал.

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«И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но невероятно счастлив!» — написал Билан.

Он подчеркнул, что врачи выступали категорически против переноса хирургического вмешательства, однако певец настоял на своем и все-таки выступил в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Билан обрушился с критикой на музыкальную премию «Грэмми».