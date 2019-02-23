В штабе Зеленского ответили на вопрос о плане по возвращению Донбасса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/937/12174937/AP_19037506116736-pic905-895x505-27813.jpg">

Спикер предвыборного штаба действующего главы Украины Петра Порошенко, эксперт по общеполитическим вопросам Дмитрий Разумков заявил, что у кандидата в президенты страны Владимира Зеленского нет плана по быстрому возвращению Донбасса, передает агентство «Украинские новости».

По его мнению, чтобы закончить войну на юго-востоке Украины «должно появится желание у России», и потому ответа на вопрос, как завтра закончить войну, у Зеленского нет.

Реклама

«Сказать, как завтра закончить войну — думаю, на это вопрос не сможет ответить ни один из кандидатов, и в принципе мало кто в мире сможет сделать это», — добавил Разумков.

Он также отметил, что хотя Зеленский и не знает, как остановить вооруженный конфликт в стране, зато позиция кандидата в президенты Украины «честная».

Ранее сообщалось, что Зеленскому припомнили концерт в Юрмале во время Автомайдана.