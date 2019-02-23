Избившего жену Башарова выгоняют из «Битвы экстрасенсов»

Продюсеры шоу «Битва экстрасенсов» ищут замену ведущему программы Марату Башарову на фоне сообщений об избиении актером его жены Елизаветы Шевырковой, передает StarHit со ссылкой на «инсайдеров».

По данным издания, телезрители больше не хотят видеть в роли ведущего человека, который избил свою супругу. Продюсеры шоу, находясь под давлением общественного мнения, поставили под вопрос участие Башарова в 20 сезоне «Битвы экстрасенсов».

Ранее сообщалось, что избитая жена Марата Башарова назвала причину развода.