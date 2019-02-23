Умер 30-летний внук «Короля Голливуда»

В Техасе в возрасте 30 лет скончался Кларк Гейбл III, внук американского актера и секс-символа 1930-1940-х годов Уильяма Кларка Гейбла также известного по прозвищу «Король Голливуда». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление семьи Гейбла.

Гейбл был обнаружен мертвым у себя дома. Причина его смерти в настоящий момент неизвестна. В TMZ отметили, что ранее он не жаловался на проблемы со здоровьем.

На портале напомнили, что Кларк Гейбл III, как и его дед, был актером и работал на телевидении. В частности, он был ведущим двух сезонов реалити-шоу «Измена».