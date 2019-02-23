«Евровидение» назвали частью «гибридной войны» после заявления участниц отбора про Крым
Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко написал в своем твиттере, что «Евровидение» является частью «гибридной войны» России против Украины после высказываний украинских претенденток на участие в конкурсе о принадлежности Крыма.
«Национальный отбор на «Евровидение — 2019», к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины», — написал Кириленко.
Поэтому, посчитал политик, не признавшие Крым украинским сестры Опанасюк должны быть отстранены от участия в конкурсе.
Ранее сообщалось, что родители претенденток на «Евровидение» от Украины попали в базу «Миротворца».
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.