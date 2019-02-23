Появились подробности пожара в консерватории имени Чайковского

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Министерство культуры прокомментировало пожар в одном из зданий Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В здании, законсервированном под реконструкцию, случилось короткое замыкание. Пожар уже потушен», — говорится в комментарии Минкульта.

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Как отмечается, инцидент никак не повлияет на работу учреждения. Концерты состоятся по запланированному графику.

По информации МЧС России, возгорание произошло в пристройке на третьем этаже административного здания в Среднем Кисловском переулке. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что появилось видео пожара в консерватории имени Чайковского.