Появились подробности пожара в консерватории имени Чайковского
Министерство культуры прокомментировало пожар в одном из зданий Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В здании, законсервированном под реконструкцию, случилось короткое замыкание. Пожар уже потушен», — говорится в комментарии Минкульта.
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Как отмечается, инцидент никак не повлияет на работу учреждения. Концерты состоятся по запланированному графику.
По информации МЧС России, возгорание произошло в пристройке на третьем этаже административного здания в Среднем Кисловском переулке. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что появилось видео пожара в консерватории имени Чайковского.