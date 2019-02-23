В Раде отчитали участниц отбора на «Евровидение» после слов про Крым

Народный депутат Верховной Рады Борислав Береза высказался о претендентках на «Евровидение — 2019» от Украины Анны и Марии Опанасюк, которых обругали в прямом эфире из-за слов о Крыме. Об этом сообщает издание «Час Пик».

Он подчеркнул, что это был их собственный выбор, однако люди с подобными взглядами, по его мнению, не должны представлять Украину на конкурсе.

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«Поэтому говорим девочкам, которые не знают, чей Крым, и хотят сберечь карьеру своих родителей, «прощайте» и делаем выбор из оставшихся», — заявил Береза.

Ранее сообщалось, что слова украинских участниц отбора на «Евровидение» о Крыме оценили в Думе.