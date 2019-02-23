Слова украинских участниц отбора на «Евровидение» о Крыме оценили в Думе
Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал претенденток на «Евровидение — 2019» от Украины Анну и Марию Опанасюк, которых обругали в прямом эфире из-за слов о Крыме. Об этом сообщает «Пятый канал».
По его словам, украинские артисты все реже критикуют Россию, потому что у них нет желания ввязываться в политику.
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«Исполнители очень часто понимают, что они там никому не нужны. На Западе, так называемых украинских исполнителей, объявляют, как русских», — отметил Милонов.
Он добавил, что слушатели у талантливых артистов найдутся всегда.
Ранее сообщалось, что после слов про Крым в прямом эфире обматерили участниц отбора на «Евровидение».