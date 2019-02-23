«Почему не был на Майдане?»: Зеленскому припомнили концерт в Юрмале
Украинский художник и бывший боевик Автомайдана Сергей Поярков раскритиковал кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает News Front.
Он задался вопросом, где находился шоумен во время Майдана.
«Бегал по корпоративах, снимал дурацкие сериалы, поносил Украину в Юрмале. Поэтому не имеет морального права выдвигать свою кандидатуру», — заявил Поярков.
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По его словам, политик должен доказывать профессиональную состоятельность своей биографией.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко предостерегла от победы Зеленского на выборах президента.