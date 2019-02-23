Актер Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн

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Актер Алексей Серебряков снова обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Как отмечается, он обвинил руководство страны в причастности к конфликтам в Чечне, в Грузии, на Украине и в Сирии.

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«Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм», — заявил Серебряков.

Артист добавил, что власти также переписывают историю, чтобы доказать правильность своих действий.

Ранее сообщалось, что у Серебрякова тайно появилась наследница.