Шнуров ответил Собчак после ссоры из-за интервью с его экс-женой

Музыкант Сергей Шнуров ответил телеведущей Ксения Собчак, которая обвинила его в блокировке ее интервью экс-супругой Матильдой Шнуровой (Еленой Мозговой). Комментарий он опубликовал в инстаграме.

Шнуров заявил, что не в первый раз его обвиняют в разных «бреднях». По его словам, он к ним даже привык.

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«Помои льют. /Мне не впервой /Выслушивать в свой адрес бредни. /Спасибо, что еще живой, /И чувствую себя не средне», — написал музыкант.

В своих стихах он отметил, что необоснованные обвинения в его адрес — «нестрашно, несмешно, не грустно», а «брезгливо» и «безыскусно».

В конце музыкант сравнил себя с «кактусом на помойке».

Ранее сообщалось, что Собчак извинилась перед Шнуровым.