Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»
Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина», передает Reuters.
Отмечается, что жюри конкурса безоговорочно присудило Трампу награду как «худшему актеру» за участие в документальных фильмах «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9», в которых он сыграл сам себя.
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Кроме того, президент США также получил награду в номинации «худший актерский дуэт».
«Золотая малина» — ежегодная шуточная премия, которая является пародией на премию «Оскар». Награда вручается в 11 номинациях.
Ранее сообщалось, что Трамп будет передвигаться на «Звере» во Вьетнаме.