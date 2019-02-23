«Мы чтим наследие великих украинцев»: Порошенко опять высказался о Малевиче

Президент Украины Петр Порошенко высказался о годовщине рождения художника Каземира Малевича, снова назвав его представителем «украинского авангарда». Об этом он написал в твиттере.

Он подчеркнул, что 140 лет назад в Киеве родился автор знаменитого «Черного квадрата».

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Порошенко назвал его видным деятелем «украинского авангарда», творчество которого стало уникальным мировым явлением.

«Мы чтим наследие великих украинцев!», — отметил Порошенко.

Ранее исследователь русского авангарда Александра Шатских прокомментировала слова Порошенко о том, что родоначальник супрематизма Казимир Малевич является «великим художником украинского авангарда.