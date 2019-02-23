В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Специалисты нашли в скетчах телешоу Comedy Woman оправдание фашизма. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на данные психолого-лингвистической экспертизы.

По мнению исследователей, актрисы шоу навязывают зрителям антисоциальные смыслы и ценности, которые «попадают в неконтролируемое сознание» россиян. Кроме того, в шутках обнаружили скрытую реабилитацию национал-социалистической идеологии, в том числе навязывание положительного образа Адольфа Гитлера.

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Отмечается, что исследователей серьезно насторожили некоторые скетчи, которые, по их мнению, могут в дальнейшем негативно повлиять на сознание молодежи. Специалисты добавили, что многие шутки, в частности пошлые, запоминаются из-за аплодисментов в конце номера.

В конечном итоге авторы исследования пришли к выводам, что шоу Comedy Woman — «психологическая диверсия», направленная на разрушение традиционных российских ценностей.

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