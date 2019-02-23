Появилось видео пожара в консерватории имени Чайковского
Появились кадры пожара в одном из корпусов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Видео разместил телеканал РЕН ТВ.
На записи видны сильные черные клубы дыма.
Ранее сообщалось, что пожар в консерватории имени Чайковского удалось ликвидировать.
Возгорание произошло в одному из корпусов консерватории в доме №4 Среднем Кисловском переулке. Площадь возгорания составила 30 кв. метров. На данный момент информации о пострадавших нет. Уточняется, что основное здание консерватории не пострадало.