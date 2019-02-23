Пожар в консерватории имени Чайковского ликвидирован
Пожарным удалось ликвидировать пожар, который произошел в одном из корпусов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в штабе пожаротушения.
«Пожар в консерватории в Среднем Кисловском переулке потушен, его площадь составила 30 кв. метров. Пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.
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Подчеркивается, что основное здание консерватории в результате инцидента не пострадало.
Ранее сообщалось, что на тушение пожара консерватории имени Чайковского были направлены значительные силы.