На тушение пожара консерватории имени Чайковского направлены значительные силы
На тушение пожара в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского следуют значительные силы пожарных, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На пожар следуют в общей сложности 30 пожарных расчетов, создан штаб пожаротушения», — рассказал собеседник агентства.
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Как отмечается, возгорание произошло утром 23 февраля. Пожару присвоен второй ранг сложности.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что консерватория имени Чайковского загорелась в Москве.