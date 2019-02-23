На тушение пожара консерватории имени Чайковского направлены значительные силы

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На тушение пожара в здании Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского следуют значительные силы пожарных, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На пожар следуют в общей сложности 30 пожарных расчетов, создан штаб пожаротушения», — рассказал собеседник агентства.

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Как отмечается, возгорание произошло утром 23 февраля. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что консерватория имени Чайковского загорелась в Москве.