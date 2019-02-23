Лоза высмеял песни на передаче Малышевой

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Российский музыкант Юрий Лоза высказался о песнях на передаче Елены Малышевой «Жить здорово!». Об этом сообщает StarHit.

Как отмечается, публику удивила «песня матки» во время шоу.

По словам Лозы, для него этот номер не стал сюрпризом, так как на передаче уже пели и про другие человеческие органы.

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«Вот давно уже надо было об этом говорить, ребят. Вы же понимаете, что если начинает прогрессировать какое-либо явление, то оно, в конце концов, должно будет дойти до абсурда», — отметил Лоза.

Он добавил, что во в любом деле надо знать меру, но у нас в стране этой меры нет.

«Это русская ментальность», — заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что исполнившая «танец матки» актриса ответила хейтерам.