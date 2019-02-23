«Малевича господин президент явно не уважает»: эксперт о заявлении Порошенко

Исследователь русского авангарда Александра Шатских прокомментировала слова президента Украины Петра Порошенко о том, что родоначальник супрематизма Казимир Малевич является «великим художником украинского авангарда». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, это высказывание кардинально расходится с истиной.

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«Специалисты сошлись во мнении, что термин «украинский авангард» — некорректный. «Авангард на Украине» — это правильное название для того новаторского искусства, что развивалось в 1920-е годы на Украине», — пояснила Шатских.

Она добавила, что многие авангардисты, которые работали на Украине, даже не знали украинского языка, и являлись представителями русского авангарда. При этом сам Малевич соотносил свое творчество с процессами в русском радикальном искусстве.

«Художника Малевича господин президент явно не уважает, поскольку не считает нужным считаться с самоидентификацией великого русского авангардиста», — заключила Шатских.

Эксперт подчеркнула, что факт рождения в Киеве еще не делает Малевича художником «украинского авангарда».

Ранее сообщалось, что Порошенко назвал Малевича великим художником «украинского авангарда».