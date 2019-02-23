После слов про Крым в прямом эфире обматерили участниц отбора на «Евровидение»

Претенденток на «Евровидении-2019» от Украины Анну и Марию Опанасюк обругали в прямом эфире с использованием нецензурной лексики. Об этом сообщают украинские СМИ.

Во время прямого эфира на телеканале ATR ведущий решил узнать мнение исполнительниц по поводу принадлежности Крыма.

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«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — сказали сестры Опанасюк.

После этого в программу позвонил один из зрителей и обругал их матом.

Ранее сообщалось, что претендентки на «Евровидении-2019» от Украины Анна и Мария Опанасюк не стали называть Крым украинским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.