После слов про Крым в прямом эфире обматерили участниц отбора на «Евровидение»
Претенденток на «Евровидении-2019» от Украины Анну и Марию Опанасюк обругали в прямом эфире с использованием нецензурной лексики. Об этом сообщают украинские СМИ.
Во время прямого эфира на телеканале ATR ведущий решил узнать мнение исполнительниц по поводу принадлежности Крыма.
«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — сказали сестры Опанасюк.
После этого в программу позвонил один из зрителей и обругал их матом.
Ранее сообщалось, что претендентки на «Евровидении-2019» от Украины Анна и Мария Опанасюк не стали называть Крым украинским.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.