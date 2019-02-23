Тимошенко предостерегла от победы Зеленского на выборах президента

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Глава украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко призвала граждан страны не отдавать свои голоса на выборах главы государства за тех кандидатов, которые не знают, что делать на президентском посту. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, таким образом она ответила на вопрос о возможной победе шоумена Владимира Зеленского на выборах.

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«Каждый бюллетень, который вы будете опускать, — этот бюллетень будет или за развитие, возрождение и становление Украины, или за эксперимент, который несовместим с жизнью Украины», — сказала Тимошенко.

Она добавила, что в настоящее время страна находится «на лезвии бритвы», а после выборов Украина либо «продолжит катиться в пропасть» в результате очередного эксперимента, либо ее «поднимут» знающие люди.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе видеомоста Москва — Симферополь отреагировал на возможное президентство шоумена Владимира Зеленского.