Андрогин из Франции выступит в финале украинского отбора на «Евровидении»

Блогер-андрогин Билал Хассани, который будет представлять Францию на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение», выступит на Украине. Об этом сообщает украинский канал 24tv.

Как отмечается, выступление певца состоится во время национального отбора на конкурс на Украине. Хассани споет песню Roi («Король»), с которой будет выступать на «Евровидении».

Ранее сообщалось, что блогер-андрогин на «Евровидении» представит Францию. Его внешность и поведение широко обсуждаются в социальных сетях.