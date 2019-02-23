Стали известны подробности нового фильма Вуди Аллена

Американский режиссер Вуди Аллен объединился с независимой европейской кинокомпанией Mediapro для работы над следующим фильмом. Об этом сообщает Variety.

По словам представителя компании, проект еще находится на начальном этапе и о его подробностях еще рано говорить. По предварительной информации, действие картины будет происходить в Испании.

Ранее Вуди Аллен подал в суд иск против подразделения компании Amazon, занимающегося производством фильмов.