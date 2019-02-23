Исполнитель Despacito выступил на концерте миллиардера Брэнсона у границы Венесуэлы

Основатель Virgin Group, миллиардер Ричард Брэнсон стал одним из тех, кто организовал концерт Venezuela Aid Live в Колумбии у венесуэльской границы. Об этом сообщает The Miami Herald.

Как отмечается на официальном сайте, в мероприятии поучаствовали более 30 музыкантов, среди них был и исполнитель песни Despacito. Его целью является сбор $10 млн для пострадавших от происходящего в стране венесуэльцев.

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Отмечается, что во время вступительной речи Брэнсон поблагодарил участников концерта, а также призвал всех, кто имеет финансовую возможность, пожертвовать средства народу Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что миллиардер Ричард Брэнсон решил стать «космическим туристом».