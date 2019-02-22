Лоза отреагировал на слова украинских претенденток на «Евровидение-2019» о Крыме

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Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что украинские претендентки на «Евровидение-2019» Анна и Мария Опанасюк, которые отказались признавать Крым территорией Украины, поступили так, исходя из своего отношения к референдуму 2014 года. Слова Лозы приводит ФАН.

Лоза подчеркнул, что все разногласия должны были закончиться после референдума о территориальной принадлежности Украины.

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«Всегда надо спрашивать людей, украинцы этого делать не хотят и начинаются обижаться, когда кто-то призывает их к разуму», — отметил музыкант.

Ранее российская журналистка Ольга Скабеева поддержала украинских претенденток на «Евровидение-2019» после слов о Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.