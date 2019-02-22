Претендентки на «Евровидении-2019» от Украины не назвали Крым украинским

Претендентки на «Евровидении-2019» от Украины Анна и Мария Опанасюк не стали называть Крым украинским. Об этом они рассказали в эфире ATR.

Отмечается, что девушки не ответили прямо на вопрос о принадлежности Крыма. Они в шутку заявили, что полуостров принадлежит им, ведь это их дом.

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«Многие политики могут говорить, что Крым — наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», — добавили сестры Опанасюк.

Девушки отметили, что выводы о принадлежности Крыма «умные люди сделают сами».

Ранее сообщалось, что первая россиянка на «Евровидении» отреагировала на украинский бойкот конкурса. Также известно, кто представит Россию на «Евровидении-2019».

В нынешнем году международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В прошлом году на конкурсе победила израильская певица Нетта Барзилай.