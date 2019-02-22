Персонажа Джусси Смоллетта убрали финала «Империи» из-за скандала

Продюсеры телекомпании 20th Century Fox приняли решение убрать из последних двух эпизодов сериала «Империя» персонажа американского актера Джусси Смоллетта из-за того, что его обвинили в инсценировке нападения на самого себя. Об этом сообщает CNBC.

Продюсеры подчеркнули, что события «последних двух недель» были «невероятно эмоциональными» для их команды. Они отметили, что выдвинутые обвинения в отношении Смоллетта оказывают влияние на сериал и поэтому им пришлось отказаться от участия актера в последних сериях «Империи»,

Ранее сообщалось, что Смоллетта арестовали за инсценировку нападения.