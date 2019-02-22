Собчак извинилась перед Шнуровым

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Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак принесла в своем инстаграме извинения музыканту Сергею Шнурову за необоснованные обвинения в блокировке интервью с его экс-супругой.

Ранее Собчак обвинила Шнурова в том, что он якобы причастен к блокировке ее интервью с его экс-супругой Матильдой (Еленой Мозговой). Впоследствии Шнуров заявил, что видео заблокировано по требованию телекомпании «ВИД» из-за неавторизованного использования заставки телеведущей Оксаны Пушкиной.

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«Дополнила картину мира узнав, что ты [Шнуров] сказал», — написала Собчак.

После этого она написала «сорри» и поблагодарила Шнурова за объяснение причин блокировки ее интервью с Мозговой.