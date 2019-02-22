Собчак и Виторган пришли отдельно на показ фильма после скандала

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Телеведущая Ксения Собчак и ее муж актер Максим Виторган пришли по отдельности на премьеру фильма «Юморист». Об этом сообщает StarHit.

В издании уточнили, что Виторган пришел на премьеру киноленты на полчаса раньше жены. При этом во время самого показа супруги игнорировали друг друга, однако встречи избежать не удалось.

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Как отмечается, Собчак много общалась с другими звездами, а Виторган в свою очередь предпочел беседовать с журналистами.

Ранее сообщалось, что расставание с Собчак преобразило Виторгана.