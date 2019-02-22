NBC: семья Майкла Джексона предъявила иск к HBO на $100 млн из-за скандального фильма

Семья певца Майкла Джексона подала иск к телесети HBO на $100 млн из-за документального «Покидая Неверленд», в котором утверждается, что артист изнасиловал двух мальчиков, сообщает NBC.

Отмечается, что в иске, который был подан в суде Лос-Анджелеса, якобы идет речь о том, что HBO и семья Джексона заключили соглашение, которое запрещает телесети порочить честь и достоинство певца после его смерти.

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«HBO нарушила договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды», — говорится в иске.

Также в нем подчеркивается, что в HBO якобы хотят «бесстыдно нажиться» на невинном человеке.

Ранее фильму HBO о Майкле Джексоне и педофилии предрекли «величайший позор».