Умерла звезда «Клана Сопрано»

Американский актер Винни Велла, который знаменит по ролям в сериале «Клан Сопрано» и фильме «Казино», скончался в возрасте 72 лет, сообщает Deadline.

Отмечается, что актер скончался в среду, 20 февраля, от рака печени.

«С грустью сообщаем, что Винни Велла умер и мы уверены, что никто так не опечален этим, как он сам», — говорится в сообщении семьи Веллы.

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Родные Веллы подчеркнули, что он «любил жизнь» и был самым «смешным» и «милым» актером, который когда-либо снимался в кино.

Велла исполнил эпизодические роли более чем в 50 фильмах, включая такие ленты как «Пес-призрак: Путь самурая», «Кофе и сигареты», «Признайте меня виновным», «Ирландец».