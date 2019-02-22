Порошенко назвал Малевича великим художником «украинского авангарда»

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что художник Казимир Малевич является представителем «великого украинского авангарда».

В своем посте Порошенко рассказал о премьере документального фильма «Малевич» в честь 140-летия Малевича. Документальная кинолента была создана в копродукции Украины и Италии.

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Украинский президент подчеркнул, что Малевич является одним из «самых важных художников современности», так как его художественный стиль определил развитие искусства.

«Спасибо всем, кто работал над созданием этого фильма, который возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историческое и культурное наследие», — написал Порошенко.

Ранее Порошенко назвал лучший фильм 2018 года.