«Это вранье»: концертный директор об операции Пугачевой
Елена Чупракова, концертный директор эстрадной певицы Аллы Пугачевой, заявила, что артистке не делали операцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чупракова заверила, что Пугачева «ездит по делам», а сообщения об операции являются «неправдой».
«Никакой операции ей не делали, это вранье», — заключила Чупракова.
Ранее директор НИИ имени Вишневского Амиран Ревишвили заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева действительно посещала медицинский центр, однако ей не делали операцию.