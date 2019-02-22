«Это вранье»: концертный директор об операции Пугачевой

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Елена Чупракова, концертный директор эстрадной певицы Аллы Пугачевой, заявила, что артистке не делали операцию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Чупракова заверила, что Пугачева «ездит по делам», а сообщения об операции являются «неправдой».

«Никакой операции ей не делали, это вранье», — заключила Чупракова.

Ранее директор НИИ имени Вишневского Амиран Ревишвили заявил, что эстрадная певица Алла Пугачева действительно посещала медицинский центр, однако ей не делали операцию.