«Научитесь уважать закон»: Шнуров о жалобах Собчак на блокировку интервью с Матильдой
Музыкант Сергей Шнуров написал в своем инстаграме, что интервью телеведущей Ксении Собчак с его экс-супругой Мтаильдой (Еленой Мозговой) заблокировано по требованию телекомпании «ВИД».
В своем посте Шнуров обратился к Собчак как к «Ксении Анатольевне».
«Если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право», — написал Шнуров.
Он добавил, что Собчак «элементарно не умеет читать», так как в сообщении о блокировке якобы говорится, что видео заблокировано по требованию телекомпании «ВИД» из-за неавторизованного использования заставки телеведущей Оксаны Пушкиной.
«Причем здесь мои помощницы и я?» — заключил Шнуров.
Ранее сообщалось, что Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с Матильдой.