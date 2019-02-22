«Научитесь уважать закон»: Шнуров о жалобах Собчак на блокировку интервью с Матильдой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/117/12106117/1823749-pic905-895x505-20132.jpg">

Музыкант Сергей Шнуров написал в своем инстаграме, что интервью телеведущей Ксении Собчак с его экс-супругой Мтаильдой (Еленой Мозговой) заблокировано по требованию телекомпании «ВИД».

В своем посте Шнуров обратился к Собчак как к «Ксении Анатольевне».

Реклама

«Если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право», — написал Шнуров.

Он добавил, что Собчак «элементарно не умеет читать», так как в сообщении о блокировке якобы говорится, что видео заблокировано по требованию телекомпании «ВИД» из-за неавторизованного использования заставки телеведущей Оксаны Пушкиной.

«Причем здесь мои помощницы и я?» — заключил Шнуров.

Ранее сообщалось, что Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с Матильдой.