Собчак обвинила Шнурова в блокировке интервью с Матильдой

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Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что YouTube заблокировал ее интервью с Матильдой Шнуровой (Еленой Мозговой), экс-супругой музыканта Сергея Шнурова, по просьбе последнего. Об этом она написала в своем инстаграме.

Собчак рассказала, что ее интервью с Мозговой было опубликовано в «этот понедельник», 18 февраля, для ее шоу «Осторожно, Собчак». По ее словам, за несколько дней видео собрало 600 тыс. просмотров.

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При этом, добавила Собчак, Шнуров обратился к ней «в первый же день» через «помощницу Наташу» с просьбой заблокировать интервью.

«Вроде жалобу отклонили, а сегодня все-таки заблокировали. Ну что за хрень? И главное,там же не было никакого говна про тебя [Шнурова]», — заключила Собчак.

Ранее стало известно, что Матильда рассказала Собчак о разводе со Шнуровым.