Нил Гейман займется ремейком фэнтези-сериала

Американский писатель Нил Гейман, наиболее известный как автор «Американских богов» и «Звездной пыли», займется ремейком фэнтези-сериала «Сказочник» («The Storyteller»). Об этом сообщат Deadline.

Отмечается, что он будет работать вместе с компанией Fremantle и дочерью создателя оригинальной версии шоу Лизой Хенсон. При этом Гейман будет сценаристом м исполнительным продюсером проекта.

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«Переосмысление шоу Джима Хенсона — задача одновременно пугающая и вдохновляющая, и эта работа — большая честь для меня», — сказал Гейман.

Ранее сообщалось, что британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет сатану в мини-сериале Нила Геймана «Благие знамения».