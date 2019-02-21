Жена Башарова подала на развод

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В мировом судебном участке Бабушкинского района проинформировали о начале бракоразводного процесса актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно имеющейся информации, Елизавета обратилась с соответствующим заявлением в суд 6 февраля. Данных о взыскании алиментов на содержание ребенка в документе не содержится.

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По словам источника, беседа по исковому заявлению состоится 22 февраля 10.00.

Ранее рок-музыкант Сергей Шнуров стихами отреагировал на решение супруги актера Марата Башарова Елизаветы развестись с ним после побоев.