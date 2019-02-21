Режиссер новых «Охотников за привидениями» пообещал снять фильм для фанатов

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Режиссер Джейсон Райтман заверил, что новые «Охотники за привидениями» будут следовать стилю оригинальной дилогии, вышедшей в 1984-1989 годах. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление режиссера в Bill Burr's Monday Morning Podcast.

«В каждом аспекте мы пытаемся вернуться к оригинальной технике и вернуть фильм фанатам», — сказал Райтман.

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Режиссер приходится сыном Айвану Райтману, который снял первые две части «Охотников за привидениями».

Ранее была названа дата выхода новых «Охотников за приведениями».