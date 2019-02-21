Умерла Гюлли Мубарякова

В Уфе в возрасте 82 лет скончалась народная артистка СССР, РСФСР и Башкирской АССР Гюлли Мубарякова, сообщается на сайте башкирского Минкульта.

В Минкульте рассказали, что панихида по артистке состоится 22 февраля, ее точное время будет сообщено дополнительно. Причина смерти актрисы не называется.

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На сайте ведомства отмечается, что Мубарякова исполнила «десятки ролей» в Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури и поставила на его сцене два спектакля. Помимо этого в 1978 году она снялась в роли Танкабики в кинофильме «B ночь лунного затмения».

Составители некролога принесли «глубочайшие соболезнования» родным, близким и коллегам актрисы.