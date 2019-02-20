Порошенко все-таки поговорил с российским ТВ в кулуарах ООН
Президент Украины Петр Порошенко все-таки поговорил с российскими журналистами в кулуарах ООН.
Об этом с телеграме сообщил ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Евгений Попов.
«Мы все-таки его достали. Обет молчания российским СМИ прерван. Валя Богданов — лучший. Подробности утром», — написал Попов.
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Он опубликовал фото с монитора, где украинский президент стоит перед микрофоном корреспондента российского телеканала.
Ранее Порошенко допустил возможность «полномасштабной войны» с Россией.