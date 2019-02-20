«Хороший мужик, веселый»: Михалков оценил шансы Зеленского на выборах президента Украины

Режиссер Никита Михалков не исключил, что у шоумена Владимира Зеленского есть шансы победить на выборах президента Украины, сообщает ИА «Политика сегодня».

Михалков отметил, что Зеленский «никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет». Люди его знают с хорошей стороны так как смотрят телевизор и приходят на его концерты.

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«Человек, который видит весь этот кавардак, творящийся на Украине, может подумать: а почему бы и не Зеленский? Хороший же мужик, веселый, может он как раз и сможет все уладить», — заключил Михалков.

Однако режиссер отметил, что возможности Зеленского «вполне печальны» в ситуации грязной политической борьбы.

Ранее сообщалось, что шоумен Зеленский опережает по рейтингам и Петра Порошенко, и Юлию Тимошенко.