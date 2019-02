В США вандалы осквернили памятник «Поцелую на Таймс-сквер»

В Соединенных Штатах осквернили памятник, созданный на основе легендарной фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер». О произошедшем проинформировала полиция Сарасоты.

Фотография с участием Мендонсы и Греты Циммер Фридман была сделана 14 августа 1945 года, став символом победы во Второй мировой войне. На снимке моряк Мендонса целует ассистентку стоматолога Фридман, одетую в форму медсестры. Фото было сделано на Таймс-сквер в Нью-Йорке после принятия Японией условий капитуляции.

Как отмечается, на расположенном во Флориде памятнике неизвестные красной краской написали # MeToo, что является отсылкой к движению против сексуальных домогательств.

Ранее сообщалось, что умер моряк с фотографии «Поцелуй на Таймс-сквер».

At approximately 12:53 am, our Officers were dispatched to the intersection of N Gulfstream Ave & Bayfront Dr reference to an unknown individual spray painting '# MeToo' on the Unconditional Surrender statue. Additional information is at https://t.co/gv10lGhcja pic.twitter.com/JakU8aI7QY