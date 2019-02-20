Алек Болдуин «отправил» Трампа-младшего в тюрьму
Актер Алек Болдуин высмеял сына президента США Дональда Трампа-младшего, который раскритиковал его за пародию на американского лидера. Свое мнение о нем он написал в твиттере.
Он иронично заметил, что Трамп-младший, вероятно, находится в состоянии стресса из-за того, что ему грозит наказание за участие в «преступном предприятии», которым руководит Белый дом.
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«Не волнуйся. Включай передачу Saturday Night Live на телеканале NBC, когда будешь в тюрьме. Твой отец и его сумасшествие никогда не будут далеко от тебя», — написал Болдуин.
Ранее сообщалось, что высмеявший Трампа Алек Болдуин ответил на его угрозы.