ЦИК Украины отреагировал на требование снять сериал Зеленского с эфира

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Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук прокомментировала ситуацию вокруг сериала с участием кандидата в президенты страны и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает «LB.ua».

«Тонкая грань между профессией человека и агитацией в данном случае», — заявила Слипачук.

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По ее словам, трудно оценить станет ли премьера сериала «Слуга народа-3» с Зеленским незаконной агитацией.

Она также добавила, что в этом вопросе необходимо выяснить, когда снимался сериал.

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на идею запрета сериала «Слуга народа-3».