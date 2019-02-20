ЦИК Украины отреагировал на требование снять сериал Зеленского с эфира
Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук прокомментировала ситуацию вокруг сериала с участием кандидата в президенты страны и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает «LB.ua».
«Тонкая грань между профессией человека и агитацией в данном случае», — заявила Слипачук.
Реклама
По ее словам, трудно оценить станет ли премьера сериала «Слуга народа-3» с Зеленским незаконной агитацией.
Она также добавила, что в этом вопросе необходимо выяснить, когда снимался сериал.
Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на идею запрета сериала «Слуга народа-3».