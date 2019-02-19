Матильда рассказала Собчак о разводе со Шнуровым

Бывшая жена Сергея Шнурова Матильда дала интервью Ксении Собчак, сообщает StarHit.

Матильда рассказала о причинах их развода, но постаралась уйти от вопроса о ее реакции на новые отношения Шнурова.

«Мне непонятно, почему люди обсуждают причины нашего развода. Когда люди в настоящих отношениях и искренне любят друг друга, очень сложно понять, что именно стало причиной расставания. И прошло недостаточно много времени, чтобы даже я сама поняла, что произошло.. Когда уходят чувства — не нужно портить то, что было», — сказала Матильда.

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По словам Матильды, она была обескуражена, когда узнала, что ее бывший муж надумал снова жениться.

«Я была обескуражена. Не хочу об этом говорить. Я не ожидала», — заявила Матильда.

До интервью Собчак нецензурно высказалась в адрес лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак с ее мужем Максимом Виторганом.

Ранее Сергей Шнуров опубликовал в своем инстаграме первое фото со своей четвертой супругой, 28-летней Ольгой Абрамовой.